السيسى يتفقد عددا من نماذج السيارات الحديثة لكبرى الشركات العالمية المصنعة محليًا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من نماذج السيارات الحديثة لكبرى الشركات العالمية والمصنعة محليًا والتي تم تجهيزها للعمل بطاقة الغاز الطبيعي تمهيدًا لطرحها في السوق المحلية بتسهيلات للشراء.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن ذلك يأتي في إطار دعم المشروع القومي لتجهيز المركبات ووسائل النقل للعمل بطاقة الغاز الطبيعي ولما يحققه من مردود اقتصادي وبيئي واجتماعي كبير، وفي ذات الوقت يراعى تطبيق أرقى المواصفات الفنية التي تضمن جدارة أداء تلك المركبات.

السيسى يتفقد عددا من نماذج السيارات الحديثة لكبري الشركات العالمية والمصنعة محلياً

السيسى يتفقد عددا من نماذج السيارات الحديثة لكبري الشركات العالمية والمصنعة محلياً