شكرا لقرائتكم خبر عن «ايه بي بي» توفر تطبيقا جديدا لتبسيط عمليات المحاكاه للروبوت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة ايه بي بي توفير تطبيقا جديدا لتبسيط عمليات المحاكاه للروبوت من خلال الواقع المعزز

ويتيح تطبيق «روبوت ستوديو» من ايه بى بى إمكانية محاكاه قدرة الروبوت وكيفية استخدامه في التطبيقات الصناعية وذلك من خلال الهاتف الذكى أو التابلت حيث يعد روبوت ستوديو واحدا من اقوى التطبيقات التي أصدرتها ايه بى بى مؤخرا والتي يمكن استخدامها بدون استخدام انترنت ويعد من ابسط الوسائل التي ستساعد على إختيار الروبوت المناسب للتطبيقات الصناعية المختلفة وكيف وأين يمكن تثبيتها على أرضية المصنع لتلائم أي عملية إنتاجية موجودة في الواقع وذلك باستخدام المحاكاه المجسمة. كما يتيح التطبيق إسقاط نموذج الروبوت المطلوب في بيئة الإنتاج، مع القدرة على توسيع نطاقه إلى الحجم الطبيعي ورؤيته من خلال مجموعة متنوعة من الزوايا لتحقيق أفضل نتيجة.

يمتاز هذا التطبيق ايضا بالقدرة على محاكاه الروبوت أثناء العمل كما تتيح أيضا حساب زمن عملية الإنتاج الحقيقية وأيضا حساب زمن الانتقال من نقطة إلى نقطة، مما يتيح طرق أفضل لتحسين الأداء أو تحديد أي مشكلة محتملة.

يوفر التطبيق طريقة منخفضة التكلفة وآمنة وسهلة لتصور شكل وأداء الروبوت الذي يمكن استخدامه من قبل الأفراد أو الشركات، دون أي مخاوف محتملة بشأن تعقيدات التركيب أوالاختبار أو النظافة العامة.

وعن اطلاق التطبيق يقول آنتي ماتينلوري، رئيس قطاع الاتمتة الصناعية والروبوتات بايه بي بي: «استطعنا من خلال محادثاتنا مع رواد الاعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص أن نستنتج أن العديد من الشركات تتطلع إلى تنفيذ شكل من أشكال الأتمتة الصناعية والجوء إلى استخدام الروبوتات الصناعية ولكنهم دائما غير متأكدين من أين يمكن أن يبدأوا.

لذا نستطيع ان نؤكد ان هذا التطيبق الجديد أداة رقمية ذكية يمكنها أن تساعد على تبسيط تثبيت واستخدام الروبوتات في اماكن العمليات الصناعية، كما يمكن من خلال هذا الحل المبسط، تسهيل الوصول إلى إمكانات هائلة مما يساعد العملاء على معرفة سبل استعمال الروبوتات في عمليات الإنتاج القائمة وتحسين إنتاجية ومرونة العمليات الحالية، وذلك قبل الالتزام بأي استثمار أو عقود مع الشركة.«

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