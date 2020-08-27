شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع قانون بفرض رسوم علي الطلاب الجامعيين الراسبين غير الجادين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح مصدر جامعي مسؤؤل لـ«المصري اليوم» طلب عدم ذكر اسمه بان مايتردد عن فرض مبالغ على الطلاب الراسبين الجامعيين لاعادة قيدهم، مازال مشروع قانون وافق عليه المجلس الاعلي للجامعات وسيعرض على مجلس النواب قريبا لاتخاذ الاجراءات القانونيه لإقراره والموافقه عليه للعمل به.

وأضاف أن مشروع القانون جاء به فرض مبالغ على الطلاب الغير جادين الذين يتعمدون الرسوب لغرض ما ويضيعون الفرصه على زملاء لهم اخرين ينتظرون فرصة التعليم الجامعي.

وأضاف أن المشروع تضمن اعفاء الطلاب الراسبين لظروف خارجه عن إرادتهم مثل المرض، ولكنه سيطبق فقط على الطلاب الغير جادين لتحفيزهم على أن يجتهدوا في دراستهم حتي لايتم تغريمهم بتلك المبالغ.