شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة الاوقاف بكفرالشيخ: انتهينا من تعقيم وتطهير المساجد لأداء صلاة الجمعه بها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ سعدالفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ انه تم الانتهاء من تطهير وتعقيم المساجد وتجهيزها لصلاة الجمعه بها باكر إن شاء الله.

وأضاف أن الخطبه ستكون بعنوان (الأمل حياة)، وأنه تنفيذا لتكليف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف سيقوم الفقي بأداء خطبة الجمعة بمسجد سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق.

وأشار إلى أنه تم وضع علامات للتباعد بين المصليين بالمساجد وتم التوجيه بأن يحضر كل مصل معه سجادة صلاه خاصه به وكمامه حرصا علي سلامته وسلامة الاخرين ضمن الإجراءات الإحترازيه لمواجهة كورونا.