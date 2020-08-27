شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يبحث مع المزارعين وقيادات الزراعة الاستعداد للموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، مع ممثلين لمزارعي المحافظة، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالموسم الزراعي الشتوي ومناقشة عدد من الإجراءات التنسيقية الخاصة بزيادة انتاجية المحافظة في القطاع الزراعي وتنمية الإنتاج الحيواني، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف سكرتير عام الحافظة والمستشار الزراعي للمحافظة، ومدير مديرية الزراعة.

واستعرض محافظ بورسعيد، مع الحضور أعمال لجنة سياسات الزراعة بالمحافظة ومعدلات الإنتاج الزراعي والحيواني بالمحافظة، وأخر المستجدات المتعلقة بالإجراءات التنسيقية لحصاد محاصيل الموسم الحالي والموسم الزراعي القادم، مؤكدا توفير كافة الدعم لتنمية الزراعة بشرق وجنوب وغرب بورسعيد، في إطار توجهات الدولة بتنمية سيناء وزيادة الرقعة المنزرعة.

واستمع المحافظ لعرض موجز من مدير الزراعة حول آخر تطورات العمل في زراعة محاصيل القمح والبنجر، وحل مشكلات المزارعين ومعدلات الانتاج، كما عرض مدير الزراعة الاستعدادات الخاصة بالموسم المقبل، وتعرف المحافظ على عدد من المتطلبات والاقتراحات اللازمة لتنمية هذا المجال من المختصين ووجه بتقديم كافة الدعم لمديرية الزراعة والمزارعين وهيئة التنمية الزراعية، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لزيادة انتاجية المحافظة في هذا الشأن.

وأكد محافظ بورسعيد أننا نهدف لتحقيق أعلى انتاجية من زراعة المحاصيل ونسعى لحل كافة المشكلات التي تواجه المزارع في المقام الأول، من أجل تذليل العقوبات التي تساهم في تنمية القطاع الزراعي.