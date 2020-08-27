شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تعلن: قمنا بتوزيع 329 ألف كيلو من لحوم الأضاحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في ضوء الإسهام المجتمعي لوزارة الأوقاف يتم غدًا الجمعة توزيع (17) طن من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (الجيزة-الإسكندرية-الغربية-البحيرة-السويس )، بواقع (4) طن لكل من محافظة (الإسكندرية-الغربية-البحيرة) ، و (3) طن لمحافظة الجيزة، و (2) طن لمحافظة السويس. وذلك للأسبوع الرابع على التوالي .

وأعلنت الوزارة أن إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 329 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).

وشددت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

كما أكدت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

وسيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمي عن ذلك على موقع الوزارة .

Advertisements