شكرا لقرائتكم خبر عن أمين«البحوث الإسلامية» يبحث مع رئيس «تطوير الوافدين» الارتقاء بمستوى الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور نظير عيّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، بمكتبه، الخميس، الدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير الطلاب الوافدين بالأزهر، وذلك لبحث التعاون المشترك بين قطاعات الأزهر فيما يتعلق بتطوير منظومة الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، والارتقاء بالمستوى العلمي لهم في مختلف المراحل التعليمية.

وقال الأمين العام للمجمع إن اللقاء يأتي في إطار اهتمام الأزهر الشريف بجميع قطاعاته، بدور الأزهر العالمي سواء من خلال ما يقدمه الأزهر في هذا الشأن من دور ريادي يتمثل في استقبال الطلاب الوافدين من دول العالم وتعليمهم وتأهيلهم كسفراء للأزهر، أم من خلال دوره في الإشراف على معاهد الأزهر الخارجية في عدد من دول العالم.

أضاف عيّاد أن اللقاء ناقش مجموعة من محاور التعاون المشترك ومن أهمها: منظومة العمل بالمعاهد الخارجية التي يشرف عليها الأزهر الشريف، واستراتيجية المتابعة المستمرة لهذه المعاهد لتلبية احتياجاتها، سواء من جانب إمدادهم بالمناهج التعليمية أم بالمدرسين في مختلف التخصصات العلمية.

أوضح الأمين العام أن اللقاء ناقش أيضًا سبل تطوير منظومة الطلاب الوافدين من جميع الجوانب الإدارية والتعليمية، ودراسة أحوال الطلاب الذين يدرسون في كل المراحل التعليمية بالأزهر الشريف واحتياجاتهم في كل مرحلة تعليمية، بالإضافة إلى التحاق الطلاب الجدد بالأزهر الشريف سواء من خلال المنح أم المعادلات والمعاهد الخارجية.