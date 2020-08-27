شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة المنيا: لم تصلنا آليات تنفيذ قانون معاقبة الراسبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عصام الدين صادق فرحات نائب رئيس جامعة المنيا، لشئون التعليم والطلاب، لم تصل آليات تنفيذ تعديلات قانون الجامعات المتعلقة بمعاقبة الطلاب الراسبين. مؤكدا أن جامعة المنيا، هي الوحيدة على مستوي الجمهورية الأقل في المصروفات الدراسية والتي لا تتجاوز 500 جنيها .

وأكد «فرحات» في تصريحات صحفية، أن القانون تضمن إعفاءات للطلاب الغير قادرين، وتطبيق لائحة كل جامعة فيما يتعلق بمصروفاتها. مطمئن أولياء الأمور والطلاب، بان العقوبات لا تتجاوز قيمة المصروفات الدراسية السنوية .

في سياق متصل، عقد مجلس جامعة المنيا، برئاسة الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس الجامعة، اجتماعه الشهري حيث تم مناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد، وآليات ومقترحات تطبيق التعليم الهجين والتعريف به وبأهدافه، لكونه أصبح يمثل حقبة جديدة في التعليم الجامعي، وفي ساحة التعليم المصري، وذلك لمزجه بين التعليم وجهاً لوجه، والتعليم عن بعد عبر الانترنت، واعتماده على نطاق واسع عالمياً بالتعليم الجامعي.