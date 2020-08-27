شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة المنيا: لم تصلنا آليات تنفيذ قانون معاقبة الراسبين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور عصام الدين صادق فرحات نائب رئيس جامعة المنيا، لشئون التعليم والطلاب، لم تصل آليات تنفيذ تعديلات قانون الجامعات المتعلقة بمعاقبة الطلاب الراسبين. مؤكدا أن جامعة المنيا، هي الوحيدة على مستوي الجمهورية الأقل في المصروفات الدراسية والتي لا تتجاوز 500 جنيها .
وأكد «فرحات» في تصريحات صحفية، أن القانون تضمن إعفاءات للطلاب الغير قادرين، وتطبيق لائحة كل جامعة فيما يتعلق بمصروفاتها. مطمئن أولياء الأمور والطلاب، بان العقوبات لا تتجاوز قيمة المصروفات الدراسية السنوية .
في سياق متصل، عقد مجلس جامعة المنيا، برئاسة الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس الجامعة، اجتماعه الشهري حيث تم مناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد، وآليات ومقترحات تطبيق التعليم الهجين والتعريف به وبأهدافه، لكونه أصبح يمثل حقبة جديدة في التعليم الجامعي، وفي ساحة التعليم المصري، وذلك لمزجه بين التعليم وجهاً لوجه، والتعليم عن بعد عبر الانترنت، واعتماده على نطاق واسع عالمياً بالتعليم الجامعي.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
97,825
-
تعافي
68,713
-
وفيات
5,317
كانت هذه تفاصيل خبر نائب رئيس جامعة المنيا: لم تصلنا آليات تنفيذ قانون معاقبة الراسبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.