«الكهرباء» تقدم 3 نصائح تقلل استهلاك المكواه لتخفيض الفاتورة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدد من النصائح لتوفير الكهرباء لربات المنازل لمساعدتهم في خفض قيمة فاتورة الاستهلاك. و ينصح الجهاز عند استخدام المكواه باتباع الخطوات التالية : 1-تجميع الملابس المراد كيها مره واحدة أو مرتين اسبوعياً وذلك لان استهلاك الكهرباء سيكون اوفر من استهلاك الكهرباء يومياً. 2-نبدأ بالجينز والملابس التي تحتاج حرارة عاليه ثم الملابس القطنية وبعد ذلك فصل المكواه واستغلال الحرارة في كي الملابس الحريرية والاقمشة الاخري التي لا تحتاج حرارة عالية. 3- استخدام المكواه البخارية يساعد على كي الملابس اسرع واستهلاك كهرباء أقل. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 97,825

تعافي 68,713

وفيات 5,317

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