شكرا لقرائتكم خبر عن السجن سنة مع وقف التنفيذ لهشام جنينة بتهمة «الإساءة للدولة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، الخميس، بمعاقبة هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ في اتهامه بالإدلاء بتصريحات تمس الدولة.
وفي 3 مارس عام 2019، أيّدت المحكمة حبس «جنينة» 5 سنوات في اتهامه بإدلاء تصريحات مسيئة للدولة.
وقدم دفاع المتهم مذكرة أمام محكمة النقض على الحكم، وتمت إعادة القضية إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة لمحاكمته.
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