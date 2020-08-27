شكرا لقرائتكم خبر عن السجن سنة مع وقف التنفيذ لهشام جنينة بتهمة «الإساءة للدولة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، الخميس، بمعاقبة هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ في اتهامه بالإدلاء بتصريحات تمس الدولة.

وفي 3 مارس عام 2019، أيّدت المحكمة حبس «جنينة» 5 سنوات في اتهامه بإدلاء تصريحات مسيئة للدولة.

وقدم دفاع المتهم مذكرة أمام محكمة النقض على الحكم، وتمت إعادة القضية إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة لمحاكمته.