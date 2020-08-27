شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة» تعلن ضوابط استئناف فتح جميع المتاحف والمواقع الأثرية أول سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت وزارة السياحة والآثار مجموعة من الضوابط لاستئناف حركة السياحة الثقافية، وذلك وفق الكتاب الدوري رقم 144 لسنة 2020 الصادر عن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، بفتح جميع المتاحف والمواقع الأثرية اعتبار من أول سبتمبر.

و أضاف الكتاب الدوري، أن الضوابط تلزم بتطهير الأسطح المشتركة والأرضيات بالمتاحف ومراكز الزوار بالمواقع الأثرية يوميا قبل وبعد فتحها للزوار.

كما ألزمت الضوابط المرشد السياحي بارتداء الكمامة داخل المتاحف والمواقع الأثرية أثناء الشرح، مع إلزامه باستخدام السماعات داخل المتاحف، على أن يتم تطهيرها قبل وبعد الاستخدام.

و شددت أيضا على قيام شركات السياحة بتوفير الكمامات للسائحين ومرافقيهم والسائقين، كما أكدت على ضرورة قياس درجة الحرارة للعاملين داخل المتاحف والزائرين، والحفاظ على المسافة الآمنه بين الأشخاص.

كما أكدت الضوابط على وضع حد أقصي للأشخاص المتواجدين داخل المتاحف والمواقع الأثرية المغلقة، على النحو التالي 100 زائر في الساعة داخل المتاحف، فيما عدا متحف التحرير 200 زائر، ويتراوح عدد الزائرين داخل المقابر الأثرية والأهرامات ما بين 10/15 زائر.

و أكدت الضوابط على ضرورة إبلاغ رحلات المدارس والجامعات، بإخطار المواقع الأثرية قبل زيارتها بـ 48 ساعة، على ألا يزيد عدد أفراد الرحلة عن 15 فردًا.

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