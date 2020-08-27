تأييد حبس هشام جنينة سنة مع إيقاف التنفيذ في قضية "تصريحات الفساد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أيدت محكمة مُستأنف جنح القاهرة الجديدة، حبس هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، لمدة سنة، في قضية تصريحات الفساد، مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار كمال مسعود، وعضوية المستشارين عبد الرحيم الخطارى وأمير الوكيل، وسكرتارية خالد رفعت.

وكانت المحكمة المختصة فى 3 مارس عام 2019، أيدت سجن هشام جنينة 5 سنوات فى اتهامه بإدلاء تصريحات مسيئة للدولة، وتقدم دفاع المتهم بنقض على الحكم، وتم إعادة القضية إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة لمحاكمته.