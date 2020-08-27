مقعد شاغر وتهوية جيدة.. ننشر ضوابط تشغيل النقل السياحي في ظل كورونا​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشفت غرفة شركات السياحة، عن ضوابط تشغيل النقل السياحي، بالتزامن مع تشغيل السياحة الثقافية أول شهر سبتمبر المقبل.

وأوضحت الغرفة، في كتابها الدوري رقم 144 لعام 2020، أن هناك مجموعة من الضوابط، يجب الالتزام بها كالتالي:

ـ التزام كافة الأنشطة السياحية المرتبطة بالسياحة الثقافية بنسبة 50% بحد أقصى من الطاقة الاستيعابية.

ـ وجود مقعد شاغر بجوار كل راكب في الأتوبيس والسيارات الكهربائية.

ـ وجود 2 راكب فقط في الليموزين بحد أقصي.

Advertisements

ـ ضرورة التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة طوال فترة الرحلة.

ـ ضرورة توفير المطهرات ومعقمات الأيدي، وإجراء التنظيف والتعقيم المستمر.

ـ التهوية الجيدة قبل وبعد كل رحلة داخل كافة وسائل النقل السياحي.

كانت وزارة السياحة والآثار، أخطرت غرفة شركات السياحة رسميًا، بالتفاصيل والضوابط الخاصة بإعادة تشغيل السياحية الثقافية المقرر بدء نشاطها اعتبارًا من الثلاثاء المقبل الأول من سبتمبر المقبل.

وتضمن الخطاب أهمية الالتزام بكافة البنود التي تضمنتها الضوابط، للحفاظ على أمن وصحة وسلامة المواطنين والسائحين؛ للحد من انتشار تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).