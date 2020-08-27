أخبار مصر | برلماني يطالب بدعم السوادن وحذفها من قائمة الدول الراعية للإرهاب

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 06:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب بدعم السوادن وحذفها من قائمة الدول الراعية للإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناشد النائب مصطفى الجندي، رئيس تجمع برلمانات شمال أفريقيا، المجتمع الدولي خاصة الامم المتحدة ومجلس الامن وجامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي باتخاذ كافة الخطوات لدعم السودان وحذف اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأشاد "الجندي" في بيان له اليوم الخميس، بمباحثات الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، ومطالبته أمريكا حذف اسم السودان من القائمة الأمريكية للدولة الراعية للإرهاب، مؤكدا أن السودان بعد تخلصه من سيطرة جماعة الإخوان الإرهابية على الحكم أصبح من الدول الداعمة للديمقراطية والحرية وإقامة نظام ديمقراطى سليم قائم على التعددية الحزبية.

وطالب عضو مجلس النواب، من الولايات المتحدة الأمريكية ان تكون محايدة وان ترفع وفورا اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب دون أي شروط معربا عن اسفه الشديد من السياسات الأمريكية التي تكيل بمكيالين في ملف الدول التى تمول وتسلح وتشجع وتأوى الإرهاب والإرهابيين على أراضيها وليست داخل القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.