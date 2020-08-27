أخبار مصر | سفير إثيوبيا بالقاهرة: نركز على تعزيز العلاقات بين الشعبين

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 06:16 مساءً - انت الان تقراء خبر سفير إثيوبيا بالقاهرة: نركز على تعزيز العلاقات بين الشعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت سفارة أثيوبيا بالقاهرة اليوم الخميس، عن أن السفير ماركوس تيكلي ريكي قدم صورة من أوراق اعتماده إلى السفير أبو بكر حفني، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، ليبدأ مهام عمله رسميا.

وذكرت السفارة في بيان لها أن السفير ماركوس نقل أثناء اللقاء رسالة تحية وتقدير للشعب المصري الشقيق، معربا عن تمنيات الحكومة والشعب الإثيوبي للحكومة والشعب المصري الشقيق، دوام الاستقرار والازدهار.

وقال السفير ماركوس وفقا للبيان، إن مهام عمله في مصر تتركز على تعزيز العلاقات بين الشعبين الشقيقين، وذلك من خلال التعاون في المجالات الإجتماعية والسياسية والاقتصادية، فضلا عن تحسين العلاقات الساعدة بين البلدين على مر التاريخ.

وأكد، أن المحادثات التي تجرى بين إثيوبيا ومصر والسودان حول سد النهضة في حالة جيدة.

وكان سفير مارقوس تكلي قد عمل من قبل سفيرا لإثيوبيا فى اليابان، بعد عودته من طوكيو، وشغل منصب المدير العام للأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية وكذلك مديرًا لمدرسة الدبلوماسية والعلاقات الدولية وأستاذ مساعد للدبلوماسية والعلاقات الدولية في جامعة الخدمة المدنية الإثيوبية، وفى الوقت الحالى يمثل بلده في ليبيا مقيما في القاهرة.

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وفي سياق آخر، شدّد السودان وإثيوبيا على بذل كل جهد ممكن للوصول لنهاية ناجحة للمفاوضات الثلاثية الجارية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي بما يقود لصيغة يكون الجميع رابحين معها وتجعل من سدّ النهضة أداة للتكامل الإقليمي بين الدُّول المُشاطئة.

يذكر أن مصر تؤكد على أهمية التفاوض من أجل إبرام اتفاق مُلزم قانونًا ينظم عمليتي ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ حقوق الدول الثلاث ويؤمن مصالحها المائية ويحد من أضرار هذا السد وآثاره على دولتي المصب.

وتتمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وبالقرارات والقوانين الدولية في هذا الشان، وترفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها أديس أبابا، وتطالب إثيوبيا بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي.

وعن الجولة الحالية من المفاوضات، قال المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن الهدف من هذه الجولة هو تقييم وجهات نظر الدول الثلاث، بعد تجميع صيغة أولية تحمل مقترحاتها المتعلقة بقواعد الملء والتشغيل.

وفي نفس السياق، أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري إلى أن هذه المفاوضات ستنتهي يوم الخميس المقبل، مضيفًا أنه سيتم رفع التقرير النهائي الخاصة بها إلى رئيس جنوب إفريقيا، يوم الجمعة المقبل، ثم الإعلان عن نتائجها.

واستقبل السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية صباح اليوم الثلاثاء، سفراء الدول الأفريقية المعتمدين في القاهرة.