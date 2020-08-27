أخبار مصر | 6 قرارات مهمة من الحكومة بشأن زيادة أعداد اصابات فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 06:16 مساءً - انت الان تقراء خبر 6 قرارات مهمة من الحكومة بشأن زيادة أعداد اصابات فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مصر خلال الفترة الماضية زيادة طفيفة في أعداد المصابين بفيروس كورونا، مما دفع الحكومة لاتخاذ بعض القرارات المهمة في حالة تزايد أعداد الإصابات بالفيروس خلال الفترة المقبلة.

وترصد "الخليج 365" في السطور التالية أبرز قرارات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا:

تشديد عقوبة عدم ارتداء الكمامات:

وكشفت وزارة الداخلية أنها ستقوم بتشديد عقوبة عدم ارتداء الكمامة، خاصة بعد زيادة عدد الإصابات الفترة الاخيرة، وذلك مانعا متزايد الإصابات بفيروس كورونا خاصة مع قدوم فصل الخريف.

إعادة النظر في الإجراءات:

وأوضحت الحكومة أن البلاد دخلت مرحة التعايش مع فيروس كورونا، ولكن زيادة عدد الإصابات في الفترة الحالية سيؤدي إلى النظر في كافة الخيارات فيما يخص ما يمكن تطبيقه من إجراءات احترازية.

تكثيف طبي:

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ووجه الدكتور مصطفي مدبولي مُستشفيات بضرورة تكثيف الفرز والعزل في عملها واستقبال المصابين وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم، والتشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المختلفة.

زيادة العمل على مبادرة الرئاسية:

وشددت الحكومة علي ضرورة زيادة وتيرة العمل بمبادرات رئيس الجمهورية الخاصة بالصحة العامة، لاسيما مبادرة علاج الأمراض المزمنة في ظل الأوضاع الحالية، وذلك مانعا لتفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

متابعة المنظومة الصحية:

وأكد الدكتور مصطفي مدبولي ضرورة مراجعة كافة الاجراءات المتخذة بمنظومة 105 للاستفسار والإبلاغ عن كل ما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، وكذلك إبقاء القدرة الاستيعابية الحالية وذلك تحسبا لأي زيادة محتملة في التفاعل، مشيرا الي توفير الأطقم الطبية اللازمة خلال الفترة الراهنة والعمل على تدريبها بصورة مستمرة، من خلال منصة التعليم الالكتروني، وتشمل التدريبات مهارات الرعاية المركزة، ومكافحة العدوى، وبروتوكولات العلاج.

برتوكول العمل:

وأعلن مجلس الوزراء أنه سيتم تشديد الرقابة علي استمرار التزام كافة العاملين والمترددين على القطاعات والهيئات التابعة لجميع الوزارات بالضوابط المطلوبة، ومتابعة تكثيف التنويهات الإعلامية الخاصة بالالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية الواجب إتباعها والتأكيد على التزام المواطنين بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات داخل وسائل النقل العام والأماكن العامة والتطهير المستمر للأيدي.