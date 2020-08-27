أخبار مصر | "صناعة الوفد": إقرار قانون المشروعات المتوسطة يساهم في تقديم حزمة تسهيلات وحوافز لدعم الشباب

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 06:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "صناعة الوفد": إقرار قانون المشروعات المتوسطة يساهم في تقديم حزمة تسهيلات وحوافز لدعم الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشاد المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد، بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية من تضافر بين الوزارات المعنية في ملف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن الحوافز والتسهيلات التي قدمتها وزارتي المالية والصناعة الخاصة بصرف قروض ميسرة للشباب لتشجيعهم على إنشاء المشاريع الصغيرة، يضمن لهم مصدر دخل شهري، ويوفر حياة كريمة لهم ولأسرهم ومن ثم سيكون لها مردود إيجابي على دعم الصناعة المحلية، والمنتج الوطني.
ولفت قوطة، في بيان له، أن الحوافز والتسهيلات المقدمة للشباب لن تنتهي فقط عند مرحلة التقديم بطلب المشروع للبنوك، بل حسب، فهذه التسهيلات مستمرة منذ البدء في إقامة المشروع وحتى مساندته واستمراره والنمو الذي سيحققه، منوها ان الدولة وفرت عدد من الآليات لدعم المشروعات الصغيرة والشباب الطموح.
وتابع: إقرار مجلس النواب نهائيا قانون دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يقدم حزمة من التيسيرات المتنوعة المرتبطة باعتماد آليات جديدة، ومرنة لإتاحة التمويل، وتسهيل إجراءات إقامة مشروعات ريادة الأعمال، فضلا عن اهتمامه بتقديم دعم تسويقي كبير لهذه المشروعات، من خلال إتاحة المشاركة لها مجانا أو برسوم رمزية في المعارض.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأربعاء، عن خروج 996 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 68713 حالة حتى الأمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 206 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 97825 حالة من ضمنهم 68713 حالة تم شفاؤها، و5317 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.