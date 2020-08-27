أخبار مصر | "صناعة الوفد": إقرار قانون المشروعات المتوسطة يساهم في تقديم حزمة تسهيلات وحوافز لدعم الشباب

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 06:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "صناعة الوفد": إقرار قانون المشروعات المتوسطة يساهم في تقديم حزمة تسهيلات وحوافز لدعم الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد، بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية من تضافر بين الوزارات المعنية في ملف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن الحوافز والتسهيلات التي قدمتها وزارتي المالية والصناعة الخاصة بصرف قروض ميسرة للشباب لتشجيعهم على إنشاء المشاريع الصغيرة، يضمن لهم مصدر دخل شهري، ويوفر حياة كريمة لهم ولأسرهم ومن ثم سيكون لها مردود إيجابي على دعم الصناعة المحلية، والمنتج الوطني.

ولفت قوطة، في بيان له، أن الحوافز والتسهيلات المقدمة للشباب لن تنتهي فقط عند مرحلة التقديم بطلب المشروع للبنوك، بل حسب، فهذه التسهيلات مستمرة منذ البدء في إقامة المشروع وحتى مساندته واستمراره والنمو الذي سيحققه، منوها ان الدولة وفرت عدد من الآليات لدعم المشروعات الصغيرة والشباب الطموح.

وتابع: إقرار مجلس النواب نهائيا قانون دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يقدم حزمة من التيسيرات المتنوعة المرتبطة باعتماد آليات جديدة، ومرنة لإتاحة التمويل، وتسهيل إجراءات إقامة مشروعات ريادة الأعمال، فضلا عن اهتمامه بتقديم دعم تسويقي كبير لهذه المشروعات، من خلال إتاحة المشاركة لها مجانا أو برسوم رمزية في المعارض.

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