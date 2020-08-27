أخبار مصر | مطار القاهرة يستقبل 21 رحلة دولية اليوم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 06:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مطار القاهرة يستقبل 21 رحلة دولية اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل مطار القاهرة، اليوم الخميس، 21 رحلة دولية قادمة من عدة جهات مختلفة وعلى متنها 2812 راكبا قادمين من نيويورك وفرانكفورت وبيرجاموا وأثينا وفيينا وإسطنبول وأديس أبابا وبيروت وأبو ظبي والشارقة ودبي وجدة وجيزان والقسيم والعديد من الوجهات الأخرى.

وأوضح مطار القاهرة، أن خضع ركاب الرحلات إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار.

وكما قام أصحاب الجنسيات الأجنبية بإظهار تحاليل الـPCR التي تؤكد خلوهم من فيروس كورونا تنفيذا لقرار الحكومة المصرية بذلك.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التي تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.