مصر | مجلس الدولة ينهي نزاعًا بين "الفيوم "و"التأمين الصحي" على مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 06:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مجلس الدولة ينهي نزاعًا بين "الفيوم "و"التأمين الصحي" على مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلي إلزام مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم "إدارة طامية التعليمية" بأداء مبلغ مقداره مليون 951 ألفا و256 جنيها، إلى هيئة التأمين الصحي، قيمة المتبقي من اشتراكات التأمين الصحي لطلاب المدارس بمحافظة الفيوم عن الاعوام الدراسية من2008 إلى 2016.

وذكرت الجمعية في فتواها، أنّه من الثابت من المستندات المعروضة عليها، أنّ المديرية لم تسدد كامل قيمة الاشتراكات السنوية عن الطلاب خلال الاعوام الدراسية من 2008 إلى2016 للهيئة العامة للتأمين الصحي، وإنما تبقي عليها مليون 951 ألفا و256 جنيها، ومن ثم يتعين على مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم سداد اشتراكات التأمين الصحي السنوية عن طلاب المدارس التابعة للمديرية.

ولا ينال مما تقدم ما ذکرته مديرية التربية والتعليم بالفيوم، من أنّ المبالغ التي لم تسدد تخص الطلاب غير المسددين لهذه الاشتراكات، وأنّ هؤلاء الطلاب لم يتم تحصيل أي رسوم دراسية منهم عن العام الدراسي المذكور.

وردت الجمعية بأنّه لا يوجد ارتباط بین سداد الرسوم الدراسية وسداد رسوم الاشتركات عن التأمين الصحي، لاختلاف الأساس القانوني لكل منهما، فضلا عن أن المديرية لم تقدم أي دليل على صحة ما ذكرته، أو ما يفيد براءة ذمتها من المبلغ المطالب به، مما يلزمها بدفع المبلغ للهيئة.

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وفي سياق متصل، قررت الدائرة السادسة فحص، بالمحكمة الإدارية العليا، حجز ١٢ طعنا مقاما من عدد من طلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري، والتي طالبوا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحاناتهم ورسوبهم الجماعي العام الدراسي الماضي، للحكم بجلسة 23 سبتمبر المقبل.

وكانت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة موضوع بمجلس الدولة، قضت بوقت سابق في عدد من الدعاوى لصالح الطلاب، بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ.

وأيدت المحكمة في حكمها السابق، وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الفني، والمتضمن إلغاء امتحانات طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري الثانوية بمدينة بيلا محافظة كفر الشيخ، على خلفية اتهام جموع طلاب المدرسة بالغش الجماعي عن طريق الإكراه والتعدي على المراقبين والملاحظين داخل اللجان الامتحانية وتطابق أوراق الإجابات.