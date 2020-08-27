مصر | "الداخلية" تضبط مرتكبي واقعة السطو على مخزن تابع لشركة بكفر الشيخ

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 06:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تضبط مرتكبي واقعة السطو على مخزن تابع لشركة بكفر الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط مرتكبي واقعة السطو على مخزن تابع لإحدى الشركات بمحافظة كفر الشيخ وسرقة مبلغ مالي قدره 750 ألف جنيه.

وتبلغ لقسم شرطة أول كفر الشيخ من أمين مخزن إحدى شركات الدخان كائن بدائرة القسم أنه أثناء تواجده بالمخزن وبصحبته ستة من العاملين به فوجئوا بحضور 5 أشخاص مجهولين "مُلثمين" بحوزة اثنين منهم أسلحة نارية وقاموا بتهديدهم والإستيلاء منهم على مبلغ مالي قدره 750 ألف جنيه من متحصلات بيع السجائر، وفروا هاربين مُستقلين سيارة ملاكى مغطاة اللوحات.

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وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام والتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ لتحديد وضبط مرتكبي الواقعة، توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( عاطل، سائقين، 3 عمال، طالب، سباك، مقيمين بكفرالشيخ، لهم معلومات جنائية مسجلة ).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بإرتكابهم الواقعة، وقرر العاطل أنه نظرًا لعمله فى مجال الإتجار بالسجائر وتردده على المكان وعلمه بتحركات العاملين وبخاصة مندوبى التحصيل، عقد العزم على سرقة الأموال المتحصلة من بيع السجائر من داخل المخزن، وفى سبيل تنفيذ مخططه إستعان بباقى المتهمين وبتاريخ الواقعة توجه بالسيارة "ملكه" وبصحبته أحد السائقين إلى المخزن وقام برصد ومتابعة وصول مندوب التحصيل ولدى حضوره وبحوزته المبالغ المالية المتحصلة من عملية البيع وإيداعها بالمخزن وانصرافه حضر عقب ذلك باقى المتهمين بسيارة ملك أحدهم وبحوزة السباك ( فرد خرطوش ) وبحوزة آخرين (طبنجات صوت ) وقاموا بالدلوف لداخل المخزن وتهديد العاملين والاستيلاء منهم على مبلغ مالي قدره ( 750 ألف جنيه ) قاموا بإقتسامه فيما بينهم وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء باعترافات العاطل أقروا بها.

وتم بإرشاد المتهمين ضبط الأسلحة النارية والسيارتين المستخدمين في ارتكاب الواقعة، مبلغ مالي قدره 620 ألف جنيه من متحصلات المبلغ المستولى عليه وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.