شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يراجع إجراءات توافر الخبز للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار إطمئن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال جولته الميدانية اليوم الخميس بشارع علم الروم على مدى توفير الخبز للمواطنين والإلتزام بأوزان الرغيف الجديدة التى وضعتها وزارة التموين زنة 90جم ، واجراءات المحافظة لتيسير الوصول إليه من خلال توجيه مديرية التموين لسيارات توزيع الخبز بالشوارع والمناطق البعيدة عن المخابز لتيسير وصول المواطنين إليها

كما وجه محافظ مطروح للمهندس السيد أبو اليزيد وكيل وزارة التموين بالمحافظة بعرض مقترح والتنسيق بشأن توفير الخبز عن طريق البطاقة وبيعه لزائرى المحافظة خاصة مع موسم الصيف وزيادة اقبال زائرى مطروح ،مما يوجب معه زيادة الحصة من الدقيق وتوفير الرغيف للمواطنين وفقا للضوابط المسموح بها بالتسنيق مع وزارة التموين

وأشاد محافظ مطروح بتجربة توجيه سيارات توزيع الخبر إلى المناطق السكنية المختلفة للتيسير على المواطنين وهو ما لاقى استحسان من الأهالى ، والتخفيف عنهم للوصول إلى المخابز البعيدة مع الامتداد السكنى الوضع في مصر

اصابات Advertisements 97,825

تعافي 68,713

وفيات 5,317

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