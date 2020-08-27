شكرا لقرائتكم خبر عن قمامة حول الملاعب وغياب الموظفين.. ملاحظات لجنة المتابعة على 10 مراكز شباب بطوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تفتيشها على مراكز الشباب، حيث قامت لجنة من إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية بمتابعة مركزين شباب بإدارة بنها هما «مركز شباب عزيز وبدوي ومركز شباب السادات» ووجد المركزين تمارس الأنشطه بهما، كما تابعت اللجنه مراكز «السفاينة وكفر عابد وكفر منصور وكوم الأطرون والعبادلة وبلتان وزاوية بلتان والصفا وإمياي والعمار الكبري» بإدارة طوخ وتبين أن بعض المراكز مفتوحة ولا يوجد أحد من العاملين وأيضا وجود قمامة حول الملاعب وبعض الطلائع بالملعب.

ووجهت اللجنة على رؤساء مجالس تلك المراكز، بمراعاة النظافة وفتح المراكز وغلقها وفقا لتعليمات الوزارة، مع مراعاة تشغيل الملاعب في الأوقات المحددة، مع ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. وقرر الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، إحالة المقصرين للشئون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية.