شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتابع سير أعمال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، متابعته لسير أعمال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، والتي انطلقت السبت الماضي وتختتم يوم الأربعاء 2 سبتمبر المقبل، حيث يؤدي، اليوم، الطلاب الامتحان في مادة اللغة الأجنبية االأولى.

واطمأن المحافظ، من خلال تواصله مع سهام يوسف وكيلة الوزارة، والتي تفقدت، صباح اليوم الخميس، عددًا من اللجان بمدينة بني سويف، وفي حضور الأستاذ معتز حسن مدير الإدارة التعليمية، لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بتنظيم عملية الدخول، وتسليم المستلزمات الوقائية للطلاب، والتأكد من ارتدائها بالشكل السليم، والكشف عن درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم اللجان وتسليمه ورق الأسئلة وكراسات الإجابة، مع الالتزام بالمسافات البينية والتباعد الاجتماعي داخل اللجنة الواحدة، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة.

وأشارت وكيلة الوزارة إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بالمتابعة الميدانية للجان على مستوى إدارات التعليم، والتأكيد على تطبيق جميع الإجراءات القانونية ضد أية حالات غش يتم ضبطها، مع الاهتمام بالنظافة العامة داخل اللجان وخارجها بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورصد أية مخالفات أولاً بأول لسرعة تلافيها، مؤكدة أنه تم الاستعداد لاجراء الامتحانات امتدادا للاستعدادات السابقة لامتحانات الدور الأول، مشيرة إلى تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية، موضحة أنه فى حالة ظهور أى أعراض مرضية على الطالب أثناء دخول اللجنة أو أثناء عقد الامتحان تطبق القواعد المتبعة والمعمول طبقا لقرارات الوزارة

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 3130 طالباُ وطالبة موزعين على 7 لجان بمدن المحافظة(مدرسة السيدة عائشة الثانوية بنات بمدينة بني سويف،والواسطى الثانوية التجارية، والشهيد عصام سالم الثانوية بالفشن،وببا الثانوية المشتركة،جابر جاد الثانوية بناصر،واهناسيا الإعدادية،والشهيد عبد الحميد عبد الحفيظ الثانوية بسمسطا).