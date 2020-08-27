شكرا لقرائتكم خبر عن في ختام زياراته للصعيد.. رئيس «العامة للاستثمار» يلتقي محافظ أسيوط (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الخميس، برنامج زياراته لمحافظات الصعيد بهدف دعم الاستثمار والمشروعات التنموية، بلقاء اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، توحيد الجهود فيما بين الهيئة والمحافظة للإسراع بإجراءات التيسير على مستثمري المحافظة لبدء مشروعاتهم وتنفيذ خططهم التوسعية، وكذلك فيما يتعلق بحل أي تحديات قد تعترض مشروعاتهم القائمة بالمحافظة.

كما تطرق الجانبان إلى بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة لترويجها واستغلالها بما يتفق وأولويات المحافظة واحتياجاتها التنموية.

في السياق ذاته، عقد المستشار محمد عبدالوهاب اجتماعا مع عدد من المستثمرين بديوان عام المحافظة بحضور اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وسكرتير عام المحافظة، وعدد من قيادات الهيئة والمحافظة المعنيين بملف الاستثمار.

وأكد «عبدالوهاب» أن جولاته الأخيرة بمحافظات الصعيد ومن بينها أسيوط، جاءت في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لتقديم كل سبل الدعم اللازم للمستثمرين ولخططهم التوسعية، منوهًا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية بشأن أي تحديات تجابه المستثمرين وحلها بشكل جذري بما يسهم في خلق مناخ محفز وجاذب للاستثمارات بالصعيد.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن خطة الهيئة خلال هذه المرحلة تشمل حل كل التحديات التي تواجه المستثمرين في كل أنحاء مصر وفي القلب منها محافظات الصعيد، مؤكدا أنه سيتم البناء على هذه الزيارة للخروج بتوصيات جادة ومثمرة للنهوض بالاستثمار بالمحافظة والصعيد ككل.

وتابع «عبدالوهاب»: «تم بالفعل اتخاذ قرارات بشأن بعض الموضوعات وحلها، وسيتم وضع جدول زمني لحل أي تحديات أخرى بالتنسيق بين الهيئة والمحافظة وكل الجهات المعنية بالاستثمار، وتقديم توصيات لزيادة الاستثمارات بالصعيد».

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على صعيد متصل، قام المستشار محمد عبدالوهاب بتفقد مركز خدمات المستثمرين بأسيوط، للوقوف على احتياجات العاملين به ومقترحاتهم بالتطوير، كما وجه بضرورة الحفاظ على مستوى الجودة والكفاءة فيما يتعلق بالخدمات التي يقدمها المركز لتشجيع وجذب المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات في الصعيد.

وفي ختام زيارته، تفقد «عبدالوهاب» عددا من المشروعات الاستثمارية بالمحافظة، حيث وجه بتقديم كل سبل الدعم لهذه المشروعات وخططها التوسعية لما تلعبه هذه الكيانات من دور كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية بالصعيد وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.