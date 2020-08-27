شكرا لقرائتكم خبر عن توديع السفيرة المصرية في البوسنة والهرسك بمناسبة انتهاء فترة عملها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل رئيس المجلس الرئاسي للبوسنة والهرسك «Sefik Dzaferovic»، سفيرة مصر في سراييفو «هالة البشلاوي»، لتوديعها بمناسبة انتهاء مهمتها في البلاد. وقد أكد «Dzaferovic» على علاقة الصداقة القوية التي تجمع البلديّن، معرباً عن شكره للسفيرة المصرية على جهودها ومساهماتها العديدة في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية بين البوسنة والهرسك ومصر، كما رحب باستئناف المباحثات الثنائية الخاصة بالتوقيع على مذكرة تفاهم في مجال السياحة، وأشار إلى أهمية بدء عمل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدولتيّن. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 97,825

تعافي 68,713

وفيات 5,317

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