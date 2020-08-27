شكرا لقرائتكم خبر عن «الحق بقى بيرجع في مصر».. أول تعليق من ريهام سعيد على حبس سما المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علقت الإعلامية ريهام سعيد، على حكم الحبس الذي صدر، الخميس، ضد سما المصري بالسجن عامين بتهمة سبها وقذفها.

وكتبت «ريهام» عبر حسابها على «إنستجرام»، الخميس، إن «سبحان الله السنة اللي فاتت زي النهاردة استقبلت خبر وقفي من المجلس الأعلي للإعلام بصدمة لأني معملتش حاجة في حياتي أهم من مساعدة مرضي السمنة ونصيحتي كانت من خوفي عليهم لأن أنا مريضة سمنة.. ناس كتير اتخلت عني كانت بتعرفني فقط لشهرتي راحوا والاقنعة اترفعت واتصدمت في ناس كتير أوي ماشافوش مني غير كل خير ده غير الإهانة والسب«.

وتابعت «سعيد»: «ناس كتير أوي غلطت فيه وهما مش فاهمين حاجة، في نفس يوم وقفي من غير شماته ولكن بقناعة أن التوكل على ربنا فقط حتي لو ملكش حد كفاية بعد سنة النهارده يتفك الوقف، واللي عايرني اني مش بشتغل اتطرد شر طرده والمجلس الأعلي اتحل وسما اخدت حكم واللي كانوا بيعملوا فيديوهات ضدي حالتهم كرب واعتذروا في أقل من سنة رجع الحق عشان ربنا عادل وعظيم وكريم وإلى عند ربنا مابيروحش. بشكرك يا رب».

وأضافت الإعلامية: «بشكر المحامي شعبان سعيد اللي في ضهري طول الوقت بشكر زوجي بشكر أي حد كلمني أو سال عليه وأنا مش بشتغل ومذيعة ومكسرة الدنيا بشكر الناس الأصيلة الجدعة زي الفانز وزي حمدي بدر ومحمد رمضان وياسمين عبدالعزيز وبدريه طلبة ودينا ومي كساب وايمان العاصي وإصاله وأحمد رزق وعلاء الشربيني وسعد الصغير».

واستطردت: «بشكر كل واحد عمل فولو البروفايل ده وانا مش حاجة وولا حاجة مش بشتغل ومش عارفين هاشتغل تاني ولا لا. مبسوطة بالسنة اللي بعدها مفيش حواليه غير الناس اللي بتحبني بجد.. بشكرك يا رب.. وبشكر الثضاء العادل والدولة المحترمة.. الحق بقي بيرجع في مصر في عهد ريس محترم وقوي.. الحمد لله».

كانت المحكمة الاقتصادية قضت، الخميس، بحبس سما المصري لمدة عامين وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.

كان المحامي شعبان سعيد، وكيلا عن الإعلامية ريهام سيعد، تقدم ببلاغ للنائب العام ضد سما المصري بتهمة السب والقذف وتم إحالته لنيابة شمال القاهرة التي تولت التحقيق في الواقعة.

وقال «سعيد» في بلاغه رقم 11598 لسنة 2019، إن المشكو في حقها صورت في أغسطس الماضي، مقطع فيديو تحدثت فيه عن الشاكية وما قررته في حلقة عن مرضى السمنة بإحدى حلقات برنامجها على إحدى الفضائيات.

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وأضاف مقدم البلاغ، أن «المصري» وجهت عبارات تحمل سبًا وقذفًا وانتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة لريهام سعيد، موضحًا أنها ذكرت مواقف للأخيرة، ساخرة منها، حيث سبت بطريق التليفون المجنى عليها «ريهام سعيد»، بأن وجهت لها العبارات والألفاظ الخادشة للشرف والطاعنة في العرض، بأن ظهرت في مقطع مصور وجهت فيه إليها العبارات المبينة وصفاً بالأوراق، ونشرت هذا المقطع عبر إرساله لأصدقائها عبر تطبيق «الواتس آب» على النحو المبين بالتحقيقات.

يذكر أن سما المصري صدر ضدها حكم أول درجة بالحبس 3 سنوات بقضية الاعتداء على القيم الأسرية للمجتمع عبر نشر فيديوهات خادشة للحياء على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.