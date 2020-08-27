شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 أطنان من الأدوية البيطرية الفاسدة داخل سيارة في حملة أمنية بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قامت مديرية أمن المنوفية بحملة أمنية مكبرة بمركز ومدينة الباجور برئاسة مدير الأمن حيث تم تحرير العديد من المخالفات المرورية والتموينية وإزالة الإشغالات والعمل على إعادة الانضباط في الشارع.
وتمكنت قوات الأمن من ضبط سيارة نقل ثقيل محملة بـ3 أطنان من الأدوية البيطرية الفاسدة أثناء سيرها بمدينة الباجور حيث تم التحفظ على سائقها والأدوية المتواجدة بها وتحرير محضر بالواقعة.
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