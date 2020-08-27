شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الإثيوبي الجديد يقدم نسخة من أوراق اعتمادة لـ«الخارجية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت السفارة الاثيوبية بالقاهرة إن السفير ماركوس تيكلي ريكى، سفير إثيوبيا الجديد لدي مصر، قدم اليوم الخميس نسخة من أوراق إعتماده إلى السفير أبوبكر حفني، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، ليبدأ مهام عمله رسميا.

وذكرت السفارة الإثيوبية بالقاهرة في بيان لها: «السفير ماركوس تيكلي نقل أثناء اللقاء رسالة تحية وتقدير للشعب المصرى الشقيق، معربا عن تمنيات الحكومة والشعب الاثيوبي للحكومة والشعب المصرى الشقيق، دوام الإستقرار والإزدهار».

وقال السفير الإثيوبي الجديد بالقاهرة وفقا للبيان، إن مهام عمله في مصر تتركز على تعزيز العلاقات بين الشعبين الشقيقين، وذلك من خلال التعاون في المجالات الإجتماعية والسياسية والاقتصادية، فضلا عن تحسين العلاقات الساعدة بين البلدين على مر التاريخ.

وأكد تيكلي أن المحادثات التي تجرى بين إثيوبيا ومصر والسودان حول سد النهضة في حالة جيدة.

جدير بالذكر أن السفير الإثيوبي الجديد في مصر ماركوس تكلى عمل من قبل سفيرا لإثيوبيا في اليابان، وشغل منصب المدير العام للأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية الإثيوبية، وكذلك مديرًا لمدرسة الدبلوماسية والعلاقات الدولية وأستاذ مساعد للدبلوماسية والعلاقات الدولية في جامعة الخدمة المدنية الإثيوبية، ويشغل السفير تيكلي كذلك منصب سفير إثيوبيا في ليبيا مقيما في القاهرة.

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