شكرا لقرائتكم خبر عن أشمون تتصدر المركز الأول في نسبة التقدم لجدية التصالح بـ20810 طلبات تصالح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أجرى علاء أبوحشيش، نائب رئيس مركز ومدينة أشمون لشؤون التصالح، متابعة لطلبات التصالح ودفع جدية التصالح بأشمون والوحدات المحلية ومتابعة أعمال اللجنة الفنية الخاصة بالتصالحات. وأثناء المرور، قام بتفقد جميع الطلبات المقدمة بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والوحدات المحلية، حيث تبين أن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين لجدية التصالح بلغت حتى الآن 20810 طلبات بأشمون والوحدات المحلية القروية، وجارٍ تسلّم الطلبات من المواطنين بأشمون والوحدات المحلية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 97,825

تعافي 68,713

وفيات 5,317

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