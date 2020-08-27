شكرا لقرائتكم خبر عن وفدا حكومة السودان والجبهة الثورية يواصلان مراجعة وصياغة الملفات السياسية والأمنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار واصل وفدا الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح- الجبهة الثورية إجتماعاتهما صباح اليوم بمقر المفاوضات بفندق بريميد بجوبا بحضور فريق لجنة الوساطة الجنوبية. وأوضح الدكتور ضيو مطوك عضو لجنة الوساطة الجنوبية في تصريح صحفي أن طرفي التفاوض واصلا عقد جلساتهما في شكل ثلاثة لجان لمراجعة وتنقيح وصياغة ملف القضايا السياسية وملف الترتيبات الأمنية مسار دارفور وملف القضايا السياسية- المنطقتين. وأعلن عضو لجنة الوساطة الجنوبية أنه سيتم التوقيع على هذه الملفات في الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس بمقر المفاوضات بجوبا. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 97,825

تعافي 68,713

وفيات 5,317

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