شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»:إجراء جراحات متعددة لحالات حرجة بمستشفيات الزقازيق وههيا والقنايات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه في إطار رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بالمحافظة، فقد أجري فريق طبي بقسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى القنايات المركزي، ضم كل من الدكتور سعيد سعدون، والدكتور محمد الصياد، والدكتورة وفاء أخصائي التخدير، عملية جراحية متقدمة لإزالة أسنان متعددة مدفونة بالحاجز الأنفي والجيوب الأنفية، لحالة تبلغ من العمر ٢٠ عاما، وتمت العملية بنجاح والمريض بحالة جيدة.

كما قام فريق طبي بمركز ههيا للحروق والجراحات التكميلية بمستشفي ههيا المركزي، والذي ضم كل من الدكتور محمد فريد مدرس استشاري التجميل بطب الأزهر واستشاري التجميل بمركز الحروق ومدرب الزمالة المصرية بمركز الحروق، والدكتور عادل عبدالعزيز استشاري الحروق، والدكتور أحمد صالح، والدكتور أحمد نبيل، والدكتور أحمد الطوخي، والدكتور محمود عادل أخصائي التخدير، بإجراء جراحات ذات مهارات متقدمة، منها جراحات شد البطن، وإصلاح جراحي لتشوهات خلقية لطفل من محافظة الفيوم، يبلغ من العمر عام، ولد بإصبع زائد بالقدمين، كما تم إجراء جراحة تجميل الأذن الخفاشية لطفلة تبلغ من العمر ٦ أعوام، وأيضا تم إجراء عملية استئصال المرارة لمريضة تعاني من إلتهاب حصوي مراري مزمن.

وقام الدكتور محمد حسين، مدير مستشفى طب وجراحة العيون بالزقازيق، بإجراء عملية إزالة مياه بيضاء، لحالة تم تحويلها من التأمين الصحي بالشرقية، بمشاركة الفريق الطبي بالمستشفي، وذلك بعد تفعيل عمليات بمنظومة التأمين الصحي للمرة الأولى بالمستشفى.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه استكمالا للعمليات التي تجري للمرضى الذين ترددوا على مركز الإحالة بالمستشفى، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي، تم إجراء عدد من العمليات الجراحية بإشراف الفريق الطبي المكون من الدكتور إسماعيل بديوي مدير مركز الحروق بههيا، والدكتور حسام عبدالحليم أخصائي الجراحة العامة بالمركز، باستئصال ورم بالثدي لحالتين من السيدات الذين ترددوا مؤخرا على المستشفي، والحالات جميعها بحالة مستقرة وتتلقي الرعاية الطبية بالمستشفى، تحت إشراف مديرى المستشفيات.