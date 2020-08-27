شكرا لقرائتكم خبر عن «لمسة خير».. مبادرة لانقاذ حياة مصابي الأمراض الجلدية المزمنة والخطيرة غير القادرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية، أنها بدأت بشكل فعلى خطوات تنفيذ مبادرة «لمسة خير» لانقاذ حياة مصابى الأمراض الجلدية المزمنة والخطيرة من غير القادرين، والتى تطلقها المؤسسة برعاية رئاسة مجلس الوزراء، وبإشراف الدكتور هانى الناظر أستاذ الأمراض الجلدية، الرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث، حيث قامت المؤسسة بتوزيع العلاج الدوائى بالمجان لـ20 من المصابين من 4 محافظات.

وخلال توقيعه الكشف وتوزيع الأدوية أكد الدكتور هانى الناظر أن عدد من الأمراض الجلدية المزمنة تحتاج لرعاية مستمرة وعلاج دوائى دائم، وقد تودى بحياة المصاب بها إن لم يحصل على العلاج ويدوام على استخدامه، والبعض من هذه الأمراض تتضاعف تكلفة علاجه، وهنا يصبح من المستحيل على شرائح غير القادرين الحصول على علاج لهذه الأمراض، ومن هنا انطلقت مبادرة «لمسة خير» كمبادرة رائدة وفريدة من نوعها تستهدف الوصول إلى حالات المصابين بالأمراض الجلدية المزمنة والأكثر خطورة على حياة المصابين بها، مثل مرض التحلل الجلدى الفقاعى الفقاعى وقشر السمك، وتوقيع الكشف الطبى عليهم وصرف العلاج الدوائى لهم بشكل شهرى وكل ذلك بالمجان تماما.

وأشار الناظر إلى أن «لمسة خير» تستهدف الوصول إلى انقاذ حياة أكبر عدد ممكن من مصابى الأمراض الجلدية المزمنة والخطيرة غير القادرين في كل انحاء مصر بالمتابعة، والاشراف الطبى وصرف العلاج اللازم بالمجان وأن ذلك يحتاج لتضافر الجميع لتحقيق هذا الهدف الإنسانى النبيل.