شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من جامعة الدول العربية يزور السفير اللبناني بالقاهرة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام القطاع الاقتصادى بجامعة الدول العربية، الخميس، بحضور السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، والسفير كمال حسن على، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، رئيس القطاع الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة، والوزير المفوض محمد خير مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بالجامعة بزيارة إلى مقر سفارة لبنان بالقاهرة، ضمن مبادرة جامعة الدول العربية للتضامن مع لبنان على خلفية أحداث النكبة التي شهدتها العاصمة اللبنانية في 4 أغسطس الجاري.

وشارك الدكتور سيد خليفة، مدير مكتب المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «إكساد» ممثلا عن المركز في الاجتماع الذي عقدته جامعة الدول العربية مع السفير اللبناني بالقاهرة على حسن الحلبي لتقديم الدعم والمساعدة للجمهورية اللبنانية والوقوف مع الشعب اللبناني في التخفيف من مضاعفات وتداعيات انفجار مرفأ بيروت والتشاور في إيصال المساعدات اللازمة.

ومن جانبه، قال الدكتور نصرالدين العبيد، مدير عام «أكساد»، إن المركز يقدم مساعدات عينية وفنية وخبرات ودورات تدريبية وأشجار مثمرة وأغنام وماعز للمساهمة في التخفيف من أعباء تنفيذ المشاريع والبرامج والخطط الوطنية اللبنانية ومنها تزويد لبنان بنحو 100 ألف شتلة زيتون على دفعات بالإضافة إلى تزويد لبنان بشتلات الموالح والحمضيات والفستق الحلبي واللوز والتفاح والأشجار الخشبية فضلا عن تقاوي الخضروات.

وأضاف «العبيد» أنه سيتم تزويد لبنان بعشرين رأس من غنم العواس والماعز الدمشقي لتحسين قطعان الأغنام والماعز لدي المربين اللبنانيين وإجراء الدراسات الفنية لتنفيذ بحيرات جبلية في المناطق الزراعية التي لا تتوافر لها مصادر المياه التقليدية وتنفيذ تقنيات حديثة لحصاد مياه الأمطار على الأشجار المثمرة في المناطق الجبلية وتدريب الفنيين والباحثين الزراعيين فضلا عن تقديم الخبرة الفنية والعلمية للمؤسسات الزراعية اللبنانية.

ومن جانبه قال الدكتور سيد خليفة مدير مكتب «أكساد» في القاهرة ان المركز العربي لدراسات المناطق الجافة ساهم في تنفيذ مشروعات لاستنباط أصناف من القمح والشعير عالية التحمل للظروف المناخية وذات كفاءة إنتاجية مرتفعة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات لإكثار تقاوي الأصناف والسلالات الواعدة المبشرة من القمح والشعير.

وأضاف «خليفة» في تصريحات صحفية عقب زيارة وفد جامعة الدول العربية لمقر السفارة اللبنانية أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات البحثية لتحسين إنتاجية الحبوب مثل القمح والشعير، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات لحصاد مياه الأمطار من خلال 10 بحيرات جبلية في محافظة بعلبك والهرمل والحد من ظاهرة تداخل مياه البحر المتوسط مع المياه العذبة في منطقة الحازمية.

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وأشار مدير مكتب «أكساد» في القاهرة إلى إنه تم سبق تزويد وزارة الزراعة اللبنانية بأكثر من 115 ألف شتلة زيتون و150 ألف شتلة فواكه متنوعة و49 رأس من أغنام العواس و90 رأس من الماعز الدمشقي ويجري حاليا استكمال خطة زيادة معدلات هذه الأعداد للتخفيف من آثار التدمير الناتج عن انفجار مرفأ بيروت.