شكرا لقرائتكم خبر عن «راشد» يتفقد أنفاق ميدان الجيزة والسلالم الكهربائية للتأكد من كفاءتها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الخميس، أنفاق ميدان الجيزة والسلالم الكهربائية للتأكد من كفاءة الأنفاق استخدام المواطنين لها دون أي معوقات مشدداً على ضرورة إجراء الصيانات الدورية للسلالم الكهربائية وتكثيف خدمات الأمن والنظافة بالأنفاق.

كما تفقد محافظ الجيزة حجرات المراقبة الخاصة بالأنفاق للوقوف على متابعة الحالة العامة بالداخل والخارج وللتأكد من كفاءة كاميرات المراقبة موجهاً بعدم السماح بوجود أي مخالفات والاهتمام بمستوى النظافة داخل وخارج الانفاق ورفع أي إشغالات بمحيطها .

كما تفقد المحافظ موقف سرفيس ميدان الجيزة موجهاً بسرعه الانتهاء من التشطيبات النهائية وتطوير الكافيتريا الملحقة بالموقف لخدمة المترددين عليه وإزاله أحد الأكشاك المتواجدة بمدخل الموقف واستبداله بأخر حضارى داخل الموقف وفقاً للاشتراطات المنظمة لذلك .

و تابع محافظ الجيزة أعمال تطوير شوارع نبيل الوقاد وعبدالرحيم صبرى بحى الدقى حيث تم التأكيد على الشركة المنفذه بالالتزام باعلى المعايير في التنفيذ استكمالاً للمجهودات التي تنفذها محافظة الجيزة لتطوير الشوارع والمحاور الفرعية.

كان محافظ الجيزة قد تفقد أعمال تطوير ميادين محمد صالح ومسجد الصحابة وبن عفان بنطاق حى الدقى، حيث كانت تعانى تلك الميادين من تهالك لأرصفه المشاة وتواجد للمخلفات والقمامة حيث شملت أعمال التطوير دعم الميادين بمسطحات خضراء وزراعات وأعمدة إنارة جمالية وأرصفة للمشاة ودهان للبلدورات والأسوار الحديدية حيث تم تحويله من مأوى للحيوانات والمخلفات والقمامة إلى ميادين مليئة بالزهور والنباتات والزراعات.

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محافظ الجيزة يتفقد أنفاق ميدان الجيزة والسلالم الكهربائية

محافظ الجيزة يتفقد أنفاق ميدان الجيزة والسلالم الكهربائية

محافظ الجيزة يتفقد أنفاق ميدان الجيزة والسلالم الكهربائية

محافظ الجيزة يتفقد أنفاق ميدان الجيزة والسلالم الكهربائية

محافظ الجيزة يتفقد أنفاق ميدان الجيزة والسلالم الكهربائية

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ميادين محمد صالح والصحابة وبن عفان