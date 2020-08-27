شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على خنزير في منطقة الأميرية والأهالي يقذفوه بالحجارة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، أثار الجدل خلال الساعات الماضية، لمجموعة من الأطفال والشباب وهم يطاردون خنزيرا قيل أنه عثر عليه في أحد شوارع منطقة الاميرية في القاهرة، وقيل أن الأهالي عثروا على الخنزير لحظة خروجه من أحد محلات الطعام في الأميرية.

وأظهرت لقطات الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، الأطفال وهم يقذفون الخنزير بالحجارة ويركضون خلفه ويعتدون عليه بالعصا، بينما يحاول هو الفرار من محاولات البطش، ما أثار غضبا على وسائل السوشيال ميديا وتساؤلات عن المكان الحقيقي الذي وجد فيه الخنزير.

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ضرب الخنزير فى الاميرية

وفي وقت سابق، أكد الدكتور مصطفى رمضان، مدير عام المجزر الآلى بالبساتين، إن طريقة الذبح للخنازير تختلف حيث يقتل بالوخز فى القلب لينزف حتى الموت، كما أنه لا يتم سلخه كباقى المذبوحات، ولكنه يخلى من الشعر فقط كما يتم فى الدواجن، لافتا إلى أن تلك المذبوحات تصل إلى مصانع مقطعات لحوم الخنازير فى الزيتون وشبرا وجميعها تخضع للفحص البيطرى والتأكد من سلامتها للاستهلاك

ولفت إلى أن ذبح الخنزير داخل المجزر له مكان خاص به بعيدا عن العنابر الأخرى ومحاطا بسور يفصله عن المجزر وله باب خارجى خاص به، ولا يوجد أى خلط بين الذبائح الأخرى والخنازير، فهناك عنابر أخرى مخصصة لذبح الضأن والعجول البقرى والجاموسى والجمال.