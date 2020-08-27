شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غدا الجمعة 48 رحلة لنقل 4500 راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسيرغدا الجمعة مصر للطيران أعلي معدل تشغيل يومي منذ استئناف حركة الطيران الدولي في مطلع يوليو الماضي، حيث من المقرر تشغيل 48 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من، أمستردام، أثينا، بودابيست، باريس، كوبنهاجن، روما، فرانكفورت، لندن، ميونخ، ميلانو، فيينا، إسطنبول، لارناكا، جوبا، الخرطوم، نيروبي، الشارقة، بيروت، أربيل، البحرين، نيويورك، ورحلتين جويتين إلى كل من، دبي، أبوظبي، بغداد، و9 رحلات استثنائية بمعدل 4 رحلات جوية إلى جدة، ورحلة واحدة إلى كل من، أبها، الرياض، دوالا، الدمام، المدينة المنورة، بالإضافة إلى9 رحلات داخلية بمعدل 5 رحلات إلى شرم الشيخ، ورحلتين جويتين إلى الغردقة، ورحلة داخلية إلى كل من، الأقصر وأسوان، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4500 راكب.

واستأنفت وزارة الطيران المدني، الحركة الجوية المنتظمة إلى جميع المطارات المصرية، أول يوليو الماضي، بعد تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث وصلت نسبة تشغيل الرحلات الجوية من المطارات المصرية إلى 30% ومتوقع زيادتها تدريجيا لتصل إلى 50% مع نهاية العام الجاري.

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ووضعت مصر للطيران خطة احترازية مع بدء استئناف الحركة الجوية ، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للوقاية والحد من فيروس كورونا ،خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة ، حيث تم تركيب فلاتر في أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران والتي يمكنها التقاط ما يصل إلى 99% من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا ، ويرتدي جميع أفراد الطاقم الجوي الكمامات وأغطية الوجه والقفازات ، بالإضافة إلي توفير universal protection kit تحتوي على مطهرات، قفزات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة ، مع تخصيص مكان لذوي الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة ، و تخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، واعتماد أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم ، ولا يتم تقديم وسادات أو أغطية أو مشروبات ساخنة على متن الطائرة ، وان تكون جميع الوجبات المقدمة و أدوات الطعام مغلفة معدة بطريقة آمنه و خاضعة لكافة معايير السلامة و الجودة.