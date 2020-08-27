شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع نظيره الليبيرى لبحث التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل السفير "حمدي سند لوزا"، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، اليوم الخميس، "إبراهام كورفا"، نائب وزير الخارجية الليبيري للتعاون الدولي والتكامل الاقتصادي، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات ثنائية، بمشاركة السفير "أبو بكر حفني"، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية.

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وتناولت الجلسة الأوضاع الإقليمية في غرب أفريقيا، بما في ذلك التطورات الأخيرة في مالي، كما شهدت المباحثات مراجعة شاملة لأوجه العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلديّن.

ومن جانبه، أعرب المسئول الليبيري عن تقدير بلاده للمساعدات المقدمة من مصر إلى ليبيريا، سواء خلال فترة وباء "الإيبولا" أو في مواجهة فيروس "كورونا"، وحرص ليبيريا على المشاركة في الدورات التدريبية المتميزة التي تستضيفها مصر في مختلف المجالات.