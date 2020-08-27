شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"الأطباء" يكشف عن التواصل مع البابا تواضروس لبحث دعم أبناء شهداء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إنه تواصل صباح اليوم الخميس، مع البابا تواضروس بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لمناقشة وشرح ملف رعاية أسر شهداء الأطباء في جائحة فيروس كورونا، وبحث طرق تقديم مساعدة اجتماعية وصحية لأبناء الشهداء، وأوضح الزيات، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن البابا تواضروس، وعد ببحث إمكانية مساعدة الكنيسة أبناء شهداء الأطباء، بالتعاون مع النقابة العامة للأطباء.

ولفت إلى أنه نتيجة لجهود أعضاء مجلس النقابة، فى دعم أبناء شهداء أعضائها، فقد تم التواصل مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، لبحث ما يمكن تقديمه من جانبها حيال أبناء شهداء الأطباء، وبدوره أشار إلى أن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعى، وقد أكد فى الجلسة رقم 14 بتاريخ 11 أغسطس 2020، على توفير منح دراسية مجانية لكل أبناء الفريق الطبى والإدارى من شهداء الكورونا، بالجامعات الحكومية والخاصة.

ويأتى ذلك بعدما قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إنه تواصل مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لبحث الحصول على تخفيض بمصروفات أبناء شهداء الأطباء، بالتعليم الأزهرى، مشيرا إلى أن شيخ الأزهر أعلن له موافقته على إعفاء أبناء الشهداء من الأطباء من مصروفات الدراسة بالمدارس والجامعات التابعة للأزهر الشريف.

Advertisements

وأوضح الزيات، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه تواصل بعد ذلك مع مدير مكتب الإمام الأكبر، وأبلغه أن شيخ الأزهر طلب إعداد قائمة بأسماء شهداء الأطباء والرقم القومى لكل منهم، واسم المدرسة التى يدرس بها أبناء كل شهيد من الأطباء، سواء فى التعليم الأزهرى أو خارج التعليم الأزهرى، لتحمل المصروفات الدراسية الخاصة بهم، من قبل المشيخة.

وأشار عضو مجلس النقابة، إلى أنه تواصل أيضا مع الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، لبحث منح تخفيض لأبناء شهداء الأطباء الدارسين بالجامعة، مشيرا إلى أنه الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر، وأكد أن الجامعة ستدرس سبل دعم أبناء شهداء الأطباء من الدارسين بالجامعة.