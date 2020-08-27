شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الجزيرة تتبنى إعلاما قائما على تعزيز الكراهية ودعم التطرف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام، إن قناة الجزيرة منذ تأسيسها من قبل النظام القطرى منذ ما يقرب من ربع قرن، وهى تسعى لمساعدة تيارات الإسلام السياسى، وتتبنى إعلامًا قائمًا على تعزيز الكراهية ومعاداة التسامح ودعم الإرهاب، من خلال عناصر اخوانية موجودة داخل القناة.

وأضاف عز العرب، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "اكسترا نيوز"، أن الأداء غير المهنى الذى تتعامل معه الجزيرة هو أسلوبها منذ أن بثت قنواتها، لافتا إلى أن هذه القناة تسعى لإسقاط دولا وظهر هذا الأداء خلال أحداث ثورة يناير، وبالتحديد يوم 28 يناير.

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وأوضح، أن الجزيرة تستهدف مصر بشكل خاص، بحجم تمويل كبير من خلال إنشاء قناة مخصصة كان اسمها "الجزيرة مباشر مصر" لمتابعة مصر بشكل خاص وظلت تتابع الأحداث فى مصر عن كثب خلال عام حتى عام 2013.

وأشار إلى أن موضوعات "الجزيرة" كانت قائمة على موضوع زعزعة الدولة وخلق شخصيات مناهضة وخلق حرب إعلامية تؤدى إلى التشكيك، وضرب الروح المعنوية وإيجاد نوع من التفرقة بين عنصرى الأمة فى مصر، والسنة الشيعة فى دول أخرى وهكذا، والاعتماد على الجانب النفسى من خلال بث الشائعات والأكاذيب، ولا يتقصر الأمر على مصر فقط، وتسعى إلى اللعب على الأوتار الدقيقة.