شكرا لقرائتكم خبر عن عطية لاشين يخطب الجمعة بالجامع الأزهر والخطبة عن شكر الله على عودة المساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خطيب الجامع الأزهر غدا الجمعة،وهو الدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى الرئيسة، ويدور موضوع الخطبة حول "نعم الله على العباد العودة للمساجد"، وأكد الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف على أروقة الجامع الأزهر وأستاذ العقيدة ،ان الجامع الازهر أتم استعدادته لاستقبال المصلين غدا الجمعة، وتطبيق كافة الإجراءت الوقائية والالتزام بما قرره مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

وطالب فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، المصلين بعدم التزاحم والوضوء بالمنزل واصطحاب سجادة الصلاة الخاصة ،لافتا الي توفير بوابات التعقيم واجهزة الكشف عن الحرارة .

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