عطية لاشين يخطب الجمعة بالجامع الأزهر والخطبة عن شكر الله على عودة المساجد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خطيب الجامع الأزهر غدا الجمعة،وهو الدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى الرئيسة، ويدور موضوع الخطبة حول "نعم الله على العباد العودة للمساجد"، وأكد الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف على أروقة الجامع الأزهر وأستاذ العقيدة ،ان الجامع الازهر أتم استعدادته لاستقبال المصلين غدا الجمعة، وتطبيق كافة الإجراءت الوقائية والالتزام بما قرره مجلس الوزراء فى هذا الشأن.
وطالب فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، المصلين بعدم التزاحم والوضوء بالمنزل واصطحاب سجادة الصلاة الخاصة ،لافتا الي توفير بوابات التعقيم واجهزة الكشف عن الحرارة .
ووضعت وزارة الأوقاف عددًا من الضوابط لعودة صلاة الجمعة للمساجد، جاء فى مقدمتها الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصى، وفتح المساجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعى فقط، وتكون خطبة الجمعة فى حدود 10 دقائق.
كما شددت الوزارة على ضرورة عدم فتح دورات المياه حيث يأتى كل مصلى متوضئًا فى منزله، بالإضافة إلى استمرار غلق دور المناسبات، وحظر زيارة الأضرحة، وعدم السماح بأى مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه، وكذلك عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد.
وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف أنه حال حدوث أى مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالف أو المخالفين مع عدم إقامة الجمعة فى المسجد الذى تحدث فيه المخالفة مرة أخرى.
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