شكرا لقرائتكم خبر عن إيه هى مطالب أولياء الأمور لعودة الدراسة فى عصر كورونا؟ (إنفو جراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بكشف تفاصيل شكل العام الدراسى المقبل، ويقدم ”الخليج 365” فى الإنفو جراف التالى أبرز مطالب أولياء الأمور خاصة مع استمرار تداعيات فيروس كورونا. ـ تطبيق التعليم الهجين على الطلاب ـ تفعيل التعلم عن بعد ـ تقسيم الطلاب حسب الصف الدراسى إلى مجموعات للحضور للمدرسة ـ تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول Advertisements ـ ترك مسافة متباعدة لا تقلق عن 3 أمتار بين كل طالب وزميله ـ توفير فيديوهات تفاعلية للمناهج على صفحات المدارس والوزارة ـ توفير أدوات التعقيم للمدارس من مطهرات وخلافه ـ توفير امتحانات ونماذج استرشادية لطلاب الثانوى العام ـ سرعة إعلان تفاصيل وشكل العام الدراسى الجديد

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