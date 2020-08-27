شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مواعيد صرف معاشات سبتمبر الثلاثاء المقبل × 4 مراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى برئاسة اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة صرف معاشات شهر سبتمبر اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل وفق اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مع تذليل كافة العقبات للتيسير على أصحاب المعاشات .

الخليج 365 ينشر تقريرا معلوماتيا عن جدول صرف معاشات سبتمبر في نقاط محددة كما يلى:

من كانت معاشاتهم قبل زيادة يوليو 2020 أقل من 1000 جنيه بداية من يوم الثلاثاء 1 سبتمبر ويستمر الصرف لهم حتى الأربعاء

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من كانت معاشاتهم أكثر من 1000 وحتى 2000 جنيه قبل زيادة يوليو 2020 فيتم الصرف لهم يومي الخميس والأحد " 3 ،6 سبتمبر"

من كانت معاشاتهم أكثر من ذلك فسيتم الصرف لهم من منافذ الهيئة ومكاتب البريد الاثنين والثلاثاء "7و8 سبتمبر "

يتم الصرف لباقي أصحاب المعاشات الذين لم يصرفوا في مواعيدهم المحددة اعتبارا من يوم الأربعاء 9 سبتمبر من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.