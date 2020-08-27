قبل توزيعها على بدالي التموين.. ضبط 40 طن أرز فاسد بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، أمين عهدة (فرع جملة تابع لإحدى شركات تجارة الجملة) بدائرة قسم شرطة قليوب (بمحافظة القليوبية) وبحوزته (40 طن أرز تمويني غير مطابق للمواصفات لقياسية المتعاقد عليها وغير صالح للاستهلاك الآدمي) تمهيداً لطرحه بالمجمعات الاستهلاكية ومحلات البدالة التموينية بغرض الغش والتدليس على المستهلكين من ذوي البطاقات التموينية. يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم التموين. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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