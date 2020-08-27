محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالإسكندرية، المدير المسئول عن مصنع كمامات طبية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العامرية أول وبحوزته (175 ألف قطعة كمامة منتج نهائي غير مطابقة للمواصفات القياسية- 220 متر أقمشة مستلزمات إنتاج بدون بيانات مجهولة المصدر- أدوات التصنيع) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بدون تصريح.
كما ضُبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة المسلزمات الطبية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة سيدى جابر وبحوزته (42 ألف عبوة مستلزمات طبية) عبارة عن (كمامات- مطهرات- جونتيات- سرنجات بدون مستندات ومجهولة المصدر- 150 عبوة أدوية مخدرة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط شخصين بحوزتهما 227 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات في الإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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