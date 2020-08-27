ضبط شخصين بحوزتهما 227 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالإسكندرية، المدير المسئول عن مصنع كمامات طبية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العامرية أول وبحوزته (175 ألف قطعة كمامة منتج نهائي غير مطابقة للمواصفات القياسية- 220 متر أقمشة مستلزمات إنتاج بدون بيانات مجهولة المصدر- أدوات التصنيع) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بدون تصريح.

كما ضُبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة المسلزمات الطبية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة سيدى جابر وبحوزته (42 ألف عبوة مستلزمات طبية) عبارة عن (كمامات- مطهرات- جونتيات- سرنجات بدون مستندات ومجهولة المصدر- 150 عبوة أدوية مخدرة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.