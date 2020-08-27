ضبط مدير مصنع بحوزته 20 طن مواد كيماوية في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، المدير المسئول عن مصنع لتصنيع غراء وجيلاتين بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العامرية أول (بمحافظة الإسكندرية) وبحوزته (20٫365 طن حمص ستريك وبنزويك، مواد كيماوية، محلول طباعة مستلزمات إنتاج بدون بيانات ومجهولة المصدر- 5٫371 طن غراء- 770 كيلو جرام مطهرات منتج نهائي معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية مقلدة معدة للبيع غير مطابقة للمواصفات القياسية) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم التموين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.