20 سبتمبر.. استئناف سما المصري على حبسها سنتين بتهمة سب وقذف ريهام سعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

حددت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الخميس، جلسة 20 سبتمبر لنظر استئناف سما المصري على حُكم حبسها سنتين بتهمة سب وقذف ريهام سعيد.

وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة "المصري" بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، وتعويض مدني مؤقت لصالح ريهام سعيد قدره 20 ألف جنيه.

وكان المحامي شعبان سعيد، وكيلا عن الإعلامية ريهام سيعد، تقدم ببلاغ للنائب العام ضد سما المصري بتهمة السب والقذف وتم إحالته لنيابة شمال القاهرة التي تولت التحقيق في الواقعة.

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وقال "سعيد" في بلاغه رقم 11598 لسنة 2019، إن المشكو في حقها صورت في أغسطس الماضي، مقطع فيديو تحدثت فيه عن الشاكية وما قررته في حلقة عن مرضى السمنة بإحدى حلقات برنامجها على إحدى الفضائيات.

وأضاف مقدم البلاغ، أن "المصري" وجهت عبارات تحمل سبًا وقذفًا وانتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة لريهام سعيد، موضحًا أنها ذكرت مواقف للأخيرة، ساخرة منها.

يذكر أن سما المصري صدر ضدها حكم أول درجة بالحبس 3 سنوات بقضية الاعتداء على القيم الأسرية للمجتمع عبر نشر فيديوهات خادشة للحياء على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.