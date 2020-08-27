ضبط المتهمين بالسطو المُسلح على مخزن شركة دخان بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط مرتكبي واقعة السطو على مخزن تابع لإحدى الشركات بمحافظة كفر الشيخ وسرقة مبلغ مالي قدره 750 ألف جنيه.

تلقى قسم شرطة أول كفر الشيخ بلاغا من أمين مخزن إحدى شركات الدخان كائن بدائرة القسم أنه أثناء تواجده بالمخزن وبصحبته ستة من العاملين به فوجئوا بحضور 5 أشخاص مجهولين "مُلثمين" بحوزة إثنين منهم أسلحة نارية وقاموا بتهديدهم والاستيلاء منهم على مبلغ مالي قدره ( 750 ألف جنيه ) من متحصلات بيع السجائر، وفروا هاربين مُستقلين سيارة ملاكي مغطاة اللوحات.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام والتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ لتحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

وتوصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل، سائقين، 3 عمال، طالب، سباك – مقيمين بكفر الشيخ – لهم معلومات جنائية مسجلة).

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة.

وقرر العاطل أنه نظراً لعمله في مجال الإتجار بالسجائر وتردده على المكان وعلمه بتحركات العاملين وبخاصة مندوبي التحصيل، عقد العزم على سرقة الأموال المتحصلة من بيع السجائر من داخل المخزن.

وفي سبيل تنفيذ مخططه استعان بباقي المتهمين وبتاريخ الواقعة توجه بالسيارة "ملكه" وبصحبته أحد السائقين إلى المخزن وقام برصد ومتابعة وصول مندوب التحصيل ولدى حضوره وبحوزته المبالغ المالية المتحصلة من عملية البيع وإيداعها بالمخزن وانصرافه حضر عقب ذلك باقي المتهمين بسيارة ملك أحدهم وبحوزة السباك (فرد خرطوش) وبحوزة أخرين (طبنجات صوت) وقاموا بالدلوف لداخل المخزن وتهديد العاملين والاستيلاء منهم على مبلغ مالي قدره (750 ألف جنيه) قاموا باقتسامه فيما بينهم.

وبمواجهة باقي المتهمين بما جاء باعترافات العاطل أقروا بها وتم بإرشاد المتهمين ضبط (الأسلحة النارية والسيارتين المستخدمين في ارتكاب الواقعة، مبلغ مالي قدره 620 ألف جنيه من متحصلات المبلغ المستولى عليه) وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.