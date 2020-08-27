أبرزها 20 طن زيت بشوائب.. شرطة التموين تضبط 2600 قضية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (2628) قضية تموينية متنوعة "خلال 48 ساعة"، أبرزها: ضبط المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية (بمحافظة الشرقية) وبحوزته (1,700 طن- لحوم وكبدة مجمدة) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

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كما ضبطت الحملات، المدير المسؤول عن مخزن لتعبئة زيوت الطعام بدون ترخيص وغير مستوفٍ للاشتراطات الصحية (بمحافظة الإسكندرية) وبحوزته (20 طن زيت طعام) سابق الاستخدام ومعبأ داخل خزانات وغير صالح للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصه الطبيعية لاحتوائه على شوائب وأتربة لاعادة تدويره وتعبئته داخل عبوات تحمل علامة تجارية تمهيداً لطرحه للبيع للمطاعم بغرض الغش والتدليس على المستهلكين.

ونجحت الحملات في ضبط المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الرمل ثان وبحوزته (5٫300 طن سكر حر بها نقص بالأوزان بمقدار 2000 جرام في الباكتة الواحدة زنة 20 كجم).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.