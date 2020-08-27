قضية منة عبدالعزيز.. حبس متهم سنة عن تهمة تعاطي المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
قال المحامى أشرف فرحات، إن محكمة الطفل عاقبت المتهم محمد حمدي وشهرته "كلاشنكوف" بالحبس سنة عن تهمة تعاطي المواد المخدرة، وهو أحد المتهمين بقضية منة عبدالعزيز.
وأوضح "فرحات" في تصريحات لمصراوي، أن قضية تعاطي المخدرات منسوخة من القضية الأصلية (المحالة للجنايات) وأن المتهم لم توجه له تهمة الاعتداء الجنسي على منة عبدالعزيز مثل الخمسة المتهمين في القضية.
اعترف المتهم مازن الطاهر أنه أقام علاقة مع المجني عليها 6 مرات، على مدار شهر، كما اعترفت المتهمة "شيماء" بأنها نشرت فيديو التعدي على المجني عليها، انتقاما منها ورغبة في فضحها، بينما اعترف المتهم الرئيسي "بيشوي" بإكراه المجني عليها ومواقعتها تحت تهديد السلاح.
وأحالت النيابة العامة المتهمين، الشهر الماضي، للمحاكمة الجنائية، ونسبت لهم اتهامات خطف المجني عليها بالتحايل والإكراه، واقتران تلك الجناية بمواقعتها كرهًا عنها، وهتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور مخدشة بشرفها، وتعاطي المخدرات، وإدارة وتهيئة مكان لذلك.
وأقامت النيابة العامة أدلة على تلك الاتهامات من شهادة المجني عليها، وتحريات الشرطة، وإقرارات المتهمين أنفسهم أمام النيابة، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بشأن ما تعرضت له المجني عليها من تَعدٍّ، وثبوت تعاطي بعض المتهمين جوهرًا مخدرًا من خلال تحاليل أُجريت لهم، وكذا ثبوت تطابق بصمة صوتَيِ اثنين منهم بمقطع تداول للمجني عليها بمواقع التواصل الاجتماعي خلال تواجدها بمحل الجريمة، وتَعدي اثنين منهم عليها بالسبِّ والضرب.
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