قضية منة عبدالعزيز.. حبس متهم سنة عن تهمة تعاطي المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قال المحامى أشرف فرحات، إن محكمة الطفل عاقبت المتهم محمد حمدي وشهرته "كلاشنكوف" بالحبس سنة عن تهمة تعاطي المواد المخدرة، وهو أحد المتهمين بقضية منة عبدالعزيز.

وأوضح "فرحات" في تصريحات لمصراوي، أن قضية تعاطي المخدرات منسوخة من القضية الأصلية (المحالة للجنايات) وأن المتهم لم توجه له تهمة الاعتداء الجنسي على منة عبدالعزيز مثل الخمسة المتهمين في القضية.

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اعترف المتهم مازن الطاهر أنه أقام علاقة مع المجني عليها 6 مرات، على مدار شهر، كما اعترفت المتهمة "شيماء" بأنها نشرت فيديو التعدي على المجني عليها، انتقاما منها ورغبة في فضحها، بينما اعترف المتهم الرئيسي "بيشوي" بإكراه المجني عليها ومواقعتها تحت تهديد السلاح.

وأحالت النيابة العامة المتهمين، الشهر الماضي، للمحاكمة الجنائية، ونسبت لهم اتهامات خطف المجني عليها بالتحايل والإكراه، واقتران تلك الجناية بمواقعتها كرهًا عنها، وهتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور مخدشة بشرفها، وتعاطي المخدرات، وإدارة وتهيئة مكان لذلك.

وأقامت النيابة العامة أدلة على تلك الاتهامات من شهادة المجني عليها، وتحريات الشرطة، وإقرارات المتهمين أنفسهم أمام النيابة، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بشأن ما تعرضت له المجني عليها من تَعدٍّ، وثبوت تعاطي بعض المتهمين جوهرًا مخدرًا من خلال تحاليل أُجريت لهم، وكذا ثبوت تطابق بصمة صوتَيِ اثنين منهم بمقطع تداول للمجني عليها بمواقع التواصل الاجتماعي خلال تواجدها بمحل الجريمة، وتَعدي اثنين منهم عليها بالسبِّ والضرب.