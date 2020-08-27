3 سيارات إطفاء تخمد حريق مخلفات بمطلع "دائري المعتمدية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق مخلفات بمطلع الطريق الدائري. تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة بمنطقة المعتمدية المتاخمة للطريق الدائري. دفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 3 سيارات إطفاء بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة الإطفاء، موجها بسرعة محاصرة النيران. وتبين بالفحص نشوب الحريق بكمية مخلفات بمطلع الطريق الدائري، وتم السيطرة على الحريق وتنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

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